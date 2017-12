Verletzter Djokovic muss auch für Doha absagen

Wegen anhaltender Ellenbogenprobleme hat der frühere Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic sein geplantes Comeback erneut verschieben müssen. Der Serbe sagte am Samstag seine Teilnahme am ATP-Turnier kommende Woche in Doha ab. Zuvor hatte Djokovic schon seine Nennung für das aktuell laufende Einladungsturnier in Abu Dhabi, bei dem Dominic Thiem in die Saison einstieg, zurückziehen müssen.