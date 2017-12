ÖFB-Frauen wollen „ganz großen Traum“ realisieren

Die Partien im Herbst hatte die 26-Jährige aufgrund ihrer mittlerweile ausgeheilten Patellarsehnenentzündung verpasst, 2018 will sie wieder selbst dafür sorgen, dass die ÖFB-Auswahl auf die Siegerstraße zurückkehrt. Am 5. April ist Serbien in Österreich zu Gast, fünf Tage später Spanien. Zweimal gegen Finnland (8. Juni/auswärts und 4. September/heim) sowie in Israel muss Österreich auch noch ran. Vielleicht dann auch noch im Play-off im Oktober sowie November.