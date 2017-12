Haben Sie schon Kassasturz gemacht, Herr Löger?

Statt Pilot ist er jetzt Kapitän

Geboren am 15. Juli 1965 in Selzthal, Steiermark. Löger wollte Pilot werden, konnte aber aufgrund einer Knieverletzung die Ausbildung beim Bundesheer nicht fortsetzen. Heute besitzt er ein Sportboot. 1985 kam er in die Versicherungsbranche und absolvierte Lehrgänge an der WU Wien und der Uni St. Gallen (Schweiz). Seit 2002 ist er bei Uniqa, seit 2011 im Vorstand, seit 2013 Chef des Versicherungskonzerns. Verheiratet seit 1989 mit Claudia, zwei Kinder (Christoph ist 27, Bettina 26 Jahre alt) und ein Enkelkind (Leonie). Lögers leben in Wien.