2017 war das Wetterjahr der Extreme

Der Temperaturunterschied zwischen dem tiefsten und höchsten gemessenen Wert des Jahres beträgt stolze 65 Grad. Während arktische Luftmassen die Thermometer im Jänner bei minus 26,4 Grad im Tiroler Tannheim einfrieren ließen, mussten die Wiener am 3. August in der Innenstadt bei glühend heißen 38,9 Grad schwitzen. Damit rückte sogar der österreichische Allzeitrekord von 40,5 Grad – gemessen im niederösterreichischen Bad Deutsch-Altenburg im Jahr 2013 – in greifbare Nähe.