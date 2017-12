Stronach: „Ganz Europa geht den Bach hinunter“

Du bist Weltbürger, aber was ist Österreich, was ist die Steiermark für dich?

Nach wie vor Heimat, da hab ich meine Wurzeln, die ich nicht vergesse. Auch nicht den Sterz, mit dem ich aufgewachsen bin, dreimal am Tag hat's den gegeben. Und natürlich mag ich das Kernöl und unseren steirischen Wein. Am liebsten den Sauvignon Blanc Zieregg vom Tement, das ist schon ein feines Tröpferl.



Einen kleinen Schlenker zur österreichischen Politik. Verfolgst du sie noch, wie siehst du Kurz und Strache?

Politik weniger! Den Kurz, den kenn ich schon, ich glaub, er will viel anders machen, Strukturen aufbrechen, ob das gelingt? Er wird viele gegen sich haben.