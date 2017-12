Das neue Leben des Weltbürgers Frank Stronach

Und auch seine Leidenschaft, Pferde, steuert einiges zum Wohlergehen des visionären Steirers bei. Fünf Rennplätze betreibt er in den USA. Beim Besuch des "Krone"-Teams am Gulfstream-Course wurden an diesem Tag sieben Millionen Dollar (knapp sechs Millionen Euro) an Wettumsatz gemacht. "20 Prozent davon g'hören mir" - sind auch 1,4 Millionen Dollar (rund 1,2 Millionen Euro) am Tag, und weil's ja fünf Rennplätze sind, kann sich jeder ausrechnen, dass es da Tag für Tag ordentlich klimpert.