Tennis-Star Thiem: Das sind seine Ziele für 2018!

In Abu Dhabi und Doha wird Thiem vom Spanier Galo Blanco betreut. Bresnik wird in der Woche vor den Australian Open anreisen, in der Thiem in Melbourne die Kyooyong-Exhibition spielen wird. Thiem will sich 2018 primär in den Top Ten halten, in die er erstmals im Juni 2016 vorgestoßen ist. Er lässt aber erkennen, dass ihn sonst nur der Nummer-1-Status interessiert. "Ob ich jetzt vier oder fünf oder neun bin, ist mir ziemlich egal. Die eins zählt, die ist derzeit aber sehr, sehr weit weg."