Überragende Shiffrin greift Mazes Punkterekord an

Mazes Punkterekord ist also in Gefahr. Ihre 2.414 Zähler teilten sich auf 800 im Riesentorlauf, 655 im Slalom (inklusive City-Events), 420 im Super-G, 339 in der Abfahrt und 200 in der Kombination auf. Mit 35 ausgetragenen Rennen waren es vier weniger, als in der Olympiasaison 2017/18 - so das Wetter mitspielt - absolviert werden sollen. Die Slowenin trat in allen 35 Bewerben an und kam auf einen - sensationellen - Punkteschnitt von 69.