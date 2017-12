Bradley Lowery: Seine Story berührte Fußball-Welt

„Schlaf gut, kleiner Mann“

Im Juli 2017 verlor Bradley den Kampf gegen den Krebs. Die Fußball-Welt trauerte. „Ich bin so dankbar, dass Gott dich in mein Leben gebracht hat. Ich werde niemals vergessen, wie du mich angesehen hast, als ich dich zum ersten Mal getroffen habe, diese Liebe in diesen Augen“, so Defoe in seinem Abschiedsbrief. Nachsatz: "Schlaf gut, kleiner Mann. Mein bester Freund." Für Defoe und wohl auch für viele andere ist Bradley der Held des Jahres.