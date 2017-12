Wolff über Siege, Hamilton und Weihnachten

Mit einem Teil hat aber auch Wolff gar keine Freude, nämlich mit dem 2018 obligatorischen Kopfschutz "Halo". Es sei ästhetisch nicht ansprechend. "Am liebsten würde ich es absägen." Man könne so einen Schutz für die Fahrer natürlich nicht außer Acht lassen. "Aber vielleicht hätten wir an einer optisch ansprechenderen Lösung arbeiten sollen. Ich hoffe, es fällt uns für die Zukunft was anderes ein."