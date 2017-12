Trotz Arnautovic-Tor: Aufsteiger schockt West Ham!

Marko Arnautovic hat zum dritten Mal in der laufenden Premier-League-Saison für West Ham United getroffen, sein Team ist am Samstag gegen Aufsteiger Newcastle aber als 2:3-Verlierer vom Platz gegangen. Arnautovic, der in der sechsten Minute zum 1:0 traf, spielte durch. Der überlegene Tabellenführer Manchester City feierte mit einem 4:0 gegen Bournemouth den 17. Sieg in Folge.