Darts-WM: Lerchbacher scheitert in Runde zwei

Der Österreicher Zoran Lerchbacher ist am Samstag in London in der zweiten Runde der Darts-WM ausgeschieden. Der Weltranglisten-74. unterlag dem Weltranglisten-58. Keegan Brown im Alexandra Palace 2:4. Der 25-jährige Engländer hat sich damit wohl ein Achtelfinal-Duell mit Rekordweltmeister Phil Taylor bei dessen Abschiedsevent gesichert. Der 57-jährige Taylor ist auf seinen 17. WM-Titel aus.