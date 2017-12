Übernehmen Sie ein Himmelfahrtskommando?

Zurück zu Schulnoten, noch mehr Druck auf die Kinder: Würden Sie sagen, das ist fortschrittlich?

Das ist doch eine Scheindebatte. Weil Druck haben die Kinder in einem begrenzten Ausmaß ja ohnehin. Ob bei der verbalen Beurteilung oder bei der Notenschreibung. Vorgesehen ist, dass man neben der Note auch weiterhin eine verbale Beschreibung machen kann. Also wo ist eigentlich das Problem?



Wie ist es bei verpflichtenden Deutschkenntnissen? Steckt man Kinder da nicht in eine Schublade, statt sie zu integrieren?

Fehlt nur noch, dass man „Ghettoklassen“ sagt. Das ist auch so eine emotionalisierte Debatte. Was wollen wir? Wir wollen, dass Kinder, wenn sie in die Volksschule kommen, nicht sofort Startnachteile haben. Das ist, glaube ich, eine vollkommen überzeugende und rationale Position. Unser Plan ist: Wir vermitteln ihnen so viel Deutschkenntnisse, dass sie dem Unterricht folgen können, wir machen das so kurz wie möglich, und wir machen es auch eingebunden in den Unterricht.