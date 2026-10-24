Wien darf doch Chicago werden

Das Abgründige macht besonders Spaß

Das Musical von Fred Ebb und Bob Fosse dreht sich durchaus um ernste Themen. „Aber sie werden satirisch, intelligent und gewitzt verpackt“, meint Bettina Mönch, die die Roxy spielt. „Meine absolute Traumrolle!“ Eigentlich sei sie auf den ersten Blick nicht sonderlich sympathisch, meint Mönch. „Sie ist eine extrem egozentrische und manipulative Figur, der Ruhm und Bewunderung über alles gehen. Dafür ist sie bereit, jede persönliche Beziehung, die Wahrheit, ja eigentlich alles zu opfern. Und auch über Leichen zu gehen. Aber gerade das Abgründige an ihr macht mir besonders Spaß“, so Bettina Mönch. „Trotz allem fiebert man mit ihr, weil sie so ein Stehaufmännchen ist, sich mit ihren lustigen Einfällen immer wieder aus der Bredouille ziehen kann und das System austrickst und für sich zu nutzen weiß. Sie ist ein echtes Früchtchen, sage ich immer.“