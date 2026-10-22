Drogengeschäfte am Bahnhof: Brüderpaar im Häfen!

Mehrere Zehntausend Euro eingenommen

Ins Visier der Ermittler gerieten die beiden nach mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung. Die Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Kufstein nahm daraufhin umfangreiche Ermittlungen auf. Die Bilanz ist beachtlich: Mehr als zwei Kilo Cannabiskraut und über 270 Gramm Kokain sollen die Verdächtigen laut Polizei verkauft haben. Der Erlös soll im mittleren fünfstelligen Eurobereich liegen und anschließend ins Ausland überwiesen worden sein.