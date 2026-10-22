Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Expertenteam startet

KI soll in Industrie und Bevölkerung ankommen

Oberösterreich
22.10.2026 14:30
Unter dem Vorsitz von LH Thomas Stelzer (3. v. re.) nahm das Strategieboard seine Arbeit auf.
Unter dem Vorsitz von LH Thomas Stelzer (3. v. re.) nahm das Strategieboard seine Arbeit auf.(Bild: Peter C. Mayr)
Porträt von Christian Ortner
Von Christian Ortner

Oberösterreich will Musterregion für künstliche Intelligenz (KI) werden. Ein Pflock dafür wurde am Mittwoch eingeschlagen: Erstmals trat das „KI-Strategieboard“ zusammen, dessen Aufgabe es ist, die Technologie in die Industrie zu implementieren, Start-ups zu fördern und den Menschen die Angst vor KI zu nehmen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Mitte September hat Landesregierung für die Implementierung von KI in der Industrie und für KI-Kurse für die Bevölkerung Geld freigegeben. Vor zwei Wochen schloss LH Thomas Stelzer (ÖVP) einen Pakt mit Bayern: Die Linzer Kepler Uni und das Software Competence Center Hagenberg kooperieren künftig in Sachen KI mit dem mächtigen Leibniz-Rechenzentrum bei München. Und nun folgte der nächste Schritt zur Umsetzung der KI-Strategie „WunderKInd OÖ“ des Landes.

Drei Arbeitsgruppen gegründet
Ein etwa 20-köpfiges Team – „führende Köpfe aus Industrie Forschung, Tech-Unternehmen und Interessenvertretungen“ – trat am Mittwoch erstmals als „KI-Strategieboard“ zusammen. Es soll laut Stelzer daran arbeiten, OÖ zu einer führenden KI-Region in Europa zu machen. Zu diesem Zweck wurden am Mittwoch drei Arbeitsgruppen für Wirtschaft, Start-ups und Bevölkerung auf den Weg gebracht.

Berührungsängste abbauen
Die erste Gruppe soll KI schneller in die industrielle Anwendung bringen und die Automatisierung vorantreiben. Für Gruppe zwei gilt es, innovative KI-Unternehmen zu fördern und Start-ups mit Forschung und Industrie zu vernetzen. Aufgabe der dritten Gruppe ist es, Berührungsängste der Menschen mit KI abzubauen und die Chancen neuer Technologien für sie nutzbar zu machen. „Entscheidend ist, dass aus Spitzenforschung konkrete Anwendungen werden, die unseren Betrieben einen Wettbewerbsvorsprung verschaffen“, sagt Stelzer.

Lesen Sie auch:
Landeshauptmann Thomas Stelzer (re.) schloss mit Staatsminister Florian Herrmann eine ...
Rechenpower für OÖ
LH Stelzer besiegelt Pakt mit Bayerns „Superhirn“
07.10.2026
Land investiert
Oberösterreich treibt seine KI-Strategie voran
14.09.2026

Die Arbeitsgruppen sollen in den kommenden Monaten ihre Arbeit aufnehmen, das nächste Treffen des KI-Strategieboards ist Ende des ersten Quartals 2027 vorgesehen.

  

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
22.10.2026 14:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Dramatische Kulisse
Skopje: Sonnenuntergang färbt Himmel spektakulär
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Züge kollidierten in Bahnhof, Autos in Flammen
112.042 mal gelesen
Großeinsatz im Verschubbahnhof Kledering: Nach der Kollision mehrerer Güterwaggons brach ein ...
Niederösterreich
Ukraine-Pensionen: Hohe Rückzahlungen gefordert
101.149 mal gelesen
Krone Plus Logo
Streit um ukrainische Pensionen: Hunderte Flüchtlinge sollen Einkünfte aus ihrer Heimat nicht ...
Ski Nordisch
„So viel erreicht“: Kraft gibt Trennung bekannt
97.680 mal gelesen
Stefan Kraft wechselt den Ausrüster.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1359 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Wien
Mega-Demo droht heute Wien komplett lahmzulegen
975 mal kommentiert
Wegen einer Großdemo am Donnerstag warnt der ÖAMTC vor massiven Staus und Verkehrsbehinderungen ...
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
889 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Mehr Oberösterreich
Herzensgärtnerin:
Die schönste Klimaanlage wächst in unseren Gärten
Expertenteam startet
KI soll in Industrie und Bevölkerung ankommen
Was tut sich in OÖ
Event-Tipps im Herbst: Von Blues bis Bergmesse
Denkwürdiger Sieg
LASK schreibt Geschichte – gelingt nun CL-Coup?
Für 125 Bewohner
Nach acht Jahren grünes Licht für neues Altersheim
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf