KI soll in Industrie und Bevölkerung ankommen

Berührungsängste abbauen

Die erste Gruppe soll KI schneller in die industrielle Anwendung bringen und die Automatisierung vorantreiben. Für Gruppe zwei gilt es, innovative KI-Unternehmen zu fördern und Start-ups mit Forschung und Industrie zu vernetzen. Aufgabe der dritten Gruppe ist es, Berührungsängste der Menschen mit KI abzubauen und die Chancen neuer Technologien für sie nutzbar zu machen. „Entscheidend ist, dass aus Spitzenforschung konkrete Anwendungen werden, die unseren Betrieben einen Wettbewerbsvorsprung verschaffen“, sagt Stelzer.