Hybrid-Auto verunglückt auf Zufahrt bei Lend

Rascher Einsatz der Feuerwehr bei einem schweren Verkehrsunfall am Mittwoch bei Lend im Pongau (Salzburg): Zunächst war von einer eingeklemmten Person auf der B311 die Rede. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich der Verletzte selbst aus dem verunglückten Hybridfahrzeug befreien konnte.
Ein automatisch ausgelöster E-Call setzte am Mittwoch gegen 8.25 Uhr die Rettungskette in Gang. Die Feuerwehr Lend wurde zunächst zu einem Unfall mit eingeklemmter Person auf der B311 alarmiert. Tatsächlich lag die Unfallstelle auf einer Zufahrtsstraße Richtung Zell am See bei einer Rampe.
Der Verletzte hatte sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits selbst aus dem Fahrzeug befreit. Feuerwehr und Rotes Kreuz übernahmen die Erstversorgung. Danach sicherten die Einsatzkräfte den Brandschutz des verunglückten Hybridautos. Nach der polizeilichen Unfallaufnahme räumte die Feuerwehr die Unfallstelle und unterstützte den Abschleppdienst.
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