Hybrid-Auto verunglückt auf Zufahrt bei Lend

Rascher Einsatz der Feuerwehr bei einem schweren Verkehrsunfall am Mittwoch bei Lend im Pongau (Salzburg): Zunächst war von einer eingeklemmten Person auf der B311 die Rede. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich der Verletzte selbst aus dem verunglückten Hybridfahrzeug befreien konnte.