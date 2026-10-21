Großes Aufräumen nach dem Feuerinferno in Bahnhof

Die Flammen sind gelöscht, das Ausmaß der Schäden zeigt sich aber erst nach und nach: Nach dem Güterzugunfall im Zentralverschiebebahnhof Kledering bei Schwechat stehen am Mittwoch die Bergung und die Schadensaufnahme im Mittelpunkt. Auch eine mögliche Verunreinigung des Bodens beschäftigt die Verantwortlichen.