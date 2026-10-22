Bisher unmöglich: Kärnten schafft nun „Babykarenz“

Wichtiger Schritt für mehr Frauen in der Politik

Sie betont die Bedeutung der gewonnenen Zeit: „Ein Kind zu bekommen, gehört wohl zu den schönsten, aber auch herausforderndsten Erfahrungen im Leben. In dieser Zeit voller Veränderungen braucht man vor allem eines: Zeit füreinander.“ So könnten vielleicht auch mehr Frauen den Weg in die Gemeindepolitik finden – derzeit steht in nicht einmal einem Zehntel der Kommunen eine Frau an der Spitze.