Großflächiger Stromausfall im Osten von Innsbruck

Ampeln ausgefallen, Probleme beim Internet

Zeugen berichteten auch von ausgefallenen Ampeln. Dementsprechend kam es da und dort im Straßenverkehr auch zu Behinderungen. „Aufgrund des heutigen Stromausfalls kann es derzeit auch zu Einschränkungen bei der Internetversorgung kommen. Betroffen sein könnten die Netzknotenpunkte“, so die Innsbrucker Kommunalbetriebe am Nachmittag.