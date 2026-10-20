Großflächiger Stromausfall im Osten von Innsbruck

In Innsbruck kam es am Dienstagnachmittag zu einem großflächigen Stromausfall. Fast 20.000 Kundenanlagen waren betroffen, heißt es vonseiten der Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB). Ausgefallene Ampeln sorgten für Verkehrsbehinderungen, auch beim Internet gab es in der Folge gröbere Probleme.
Exakt um 13.33 Uhr kam es im Netz der Innsbrucker Kommunalbetriebe zum großflächigen Stromausfall – insbesondere in den östlichen Stadtteilen. Alles in allem seien rund 19.000 Kundenanlagen betroffen gewesen, hieß es.
Automatische Schutzauslösung
Um 13.44 Uhr gingen die Lichter schließlich wieder an. Die Störung konnte rasch behoben werden. Ursache war eine automatische Schutzauslösung aufgrund von Abweichungen, hieß es vonseiten der IKB. Der Grund der Abweichungen ist noch unklar und Gegenstand von Untersuchungen.
Ampeln ausgefallen, Probleme beim Internet
Zeugen berichteten auch von ausgefallenen Ampeln. Dementsprechend kam es da und dort im Straßenverkehr auch zu Behinderungen. „Aufgrund des heutigen Stromausfalls kann es derzeit auch zu Einschränkungen bei der Internetversorgung kommen. Betroffen sein könnten die Netzknotenpunkte“, so die Innsbrucker Kommunalbetriebe am Nachmittag.
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