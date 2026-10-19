Das sind Niederösterreichs Sportler des Jahres

Das Publikumsvoting zum „Sportheld des Jahres“ gewann Werner Gratzer, Obmann-Stellvertreter des Fußballvereins Sooß. Tennisikone Jürgen Melzer wurde als Sportlegende geehrt. „Eine tolle Auszeichnung, ich bin sehr dankbar dafür“, bedankte sich der 45-Jährige. Mit seinen Handflächen verewigte sich Melzer dann noch auf der Bühne in einer Tafel für den „Walk of Fame“ im Sportzentrum Niederösterreich.