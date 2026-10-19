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Die blau-gelben Helden

Das sind Niederösterreichs Sportler des Jahres

Sport
19.10.2026 20:48
Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer darf sich jetzt auch offiziell Legende nennen
Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer darf sich jetzt auch offiziell Legende nennen(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von Dorian Seistock
Porträt von Kilian Wazik
Von Dorian Seistock und Kilian Wazik

Keine Woche ist es her, dass auf Bundesebene die herausragendsten heimischen Athleten ausgezeichnet wurden. Am Montagabend zog das Land Niederösterreich nach, kürte im Rahmen der 50. Ausgabe der Sportlounge in der „Campus Hall“ in Krems die blau-gelben Sportgrößen des Jahres.

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Bei den Herren durfte sich Snowboard-Ass Benjamin Karl über den Titel „Sportlers des Jahres“ freuen: „Die Ziele für die kommende Heim-WM kann ich erst preisgeben, wenn ich mich auch qualifiziert hab“, schmunzelte „König Karl“. Der 41-jährige Snowboarder krönte sich im Parallel-Riesentorlauf bei den Winterspielen in Mailand und Cortina zum Doppelolympiasieger.

Wie auch „Sportlerin des Jahres“ Katharina Huber, die gemeinsam mit Ariana Rädler in der Alpinen Teamkombination ihr zweites Karriere-Gold holte. „Die Trophäe bedeutet mir viel, ist eine sehr große Ehre für mich“, grinste die 31-jährige Slalomspezialistin.

Snowboarder Benny Karl krönte sich genauso zum Doppelolympiasieger ...
Snowboarder Benny Karl krönte sich genauso zum Doppelolympiasieger ...(Bild: AP/Lindsey Wasson)
... wie Kathi Huber (re.), die mit Ariane Rälder Gold in der Teamkombi holte
... wie Kathi Huber (re.), die mit Ariane Rälder Gold in der Teamkombi holte(Bild: GEPA)
Die Vöslauer Jags fuhren den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte ein
Die Vöslauer Jags fuhren den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte ein(Bild: Kevin Kada)
Nina Skerbinz wurde zum zweiten Mal in Folge „Nachwuchssportlerin des Jahres“
Nina Skerbinz wurde zum zweiten Mal in Folge „Nachwuchssportlerin des Jahres“(Bild: GEPA)
Veronika Aigner (li.) und Guide-Schwester Elisabeth kamen mit vier Goldenen von den Paralympics ...
Veronika Aigner (li.) und Guide-Schwester Elisabeth kamen mit vier Goldenen von den Paralympics heim.(Bild: GEPA)

„Parasportlerin des Jahres“ wurde Veronika Aigner (4x Gold, 1x Silber bei den Paralympics), „Nachwuchssportlerin des Jahres“ Tischtennis-Talent Nina Skerbinz (Sieg der europäischen Jugendspiele) und „Mannschaft des Jahres“ die Vöslauer JAGS (Handballmeister). „Unsere Sportstars haben ihre Weltklasse gezeigt“, gratulierte Sportlandesrat Udo Landbauer.

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Das Publikumsvoting zum „Sportheld des Jahres“ gewann Werner Gratzer, Obmann-Stellvertreter des Fußballvereins Sooß. Tennisikone Jürgen Melzer wurde als Sportlegende geehrt. „Eine tolle Auszeichnung, ich bin sehr dankbar dafür“, bedankte sich der 45-Jährige. Mit seinen Handflächen verewigte sich Melzer dann noch auf der Bühne in einer Tafel für den „Walk of Fame“ im Sportzentrum Niederösterreich.

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