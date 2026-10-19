Fünf Jahre Haft für Dealer, der ein Todesengel war

Die US-Todesdroge Fentanyl verwandelt Menschen in Zombies: Ein junger Linzer erstickte im Sommer an einer Überdosis des berüchtigten Schmerzmittels. Am Montag fasste sein Dealer, ein mehrfach vorbestrafter Rumäne (38) dafür fünf Jahre Haft aus.
Fünf Jahre hinter Gitter fasste der einschlägig vorbestrafte Rumäne (38) am Montag bei einem Drogenprozess in Linz aus. Er hatte laut Anklage 700 Fentanyl-Pflaster um bis zu 100 Euro pro Stück und 2000 Substitoltabletten zum Stückpreis von 25 Euro verscherbelt. Das Suchtgift bezog der Dealer von seiner Mutter (54) und deren Freundin (62). Die beiden „Damen“ hatten sich Fentanyl-Pflaster legal Rezept in Apotheken gekauft, das Substitol hatte der Rumäne, der seit sechs Jahren an einem in einem Drogenersatzprogramm teilnimmt, selbst verschrieben bekommen.
Der schwunghafte Handel hatte schlimme Folgen
Ein süchtiger Abnehmer (29) erlitt im Juli in einer Wohnung in Linz einen Atemstillstand. Er hatte eine Überdosis Fentanyl konsumiert.
Der Dealer nahm das Urteil an. Auch seine Mutter und deren Freundin sind in Haft.
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