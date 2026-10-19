Vierbeiniger Freund für einen autistischen Buben

Ob ihr Hund als Therapiehunde geeignet ist oder was die virtuelle Leine und was der Sachkundenachweis ist, erfahren sie beim Verein TherapiehundeTeams Kärnten.

Nächster Termin für den bei Anschaffung eines Hundes verpflichtenden Sachkundenachweis: 14. November, 9 bis 13 Uhr, Kulturhaus Feistritz im Rosental.

Infos unter https://www.therapiehunde.org/