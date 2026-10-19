Vierbeiniger Freund für einen autistischen Buben

Die TherapiehundeTeams Kärnten finanzieren zu ihrem Vereinsjubiläum einen Assistenzhund für den Rosentaler Buben Simon. Auch weitere Mensch-Hunde-Teams können beim Rosentaler Verein lernen.
Verspielt, neugierig und mutig ist der junge Löwe Simba, der im Disney-Klassiker lernt, was es bedeutet, Verantwortung als König zu tragen. Und er darf erfahren, dass seine Freunde immer für ihn da sind.
So eine Freundschaft entwickelt sich nun zwischen Simba, dem kleinen, neun Monate alten Cocker Spaniel, und Simon. Der Achtjährige wohnt mit seiner Mutter Eva und seiner Großmutter, die beide gesundheitliche Herausforderungen zu meistern haben, im Rosental; und Simon lebt mit einer Beeinträchtigung aus dem Autismus-Spektrum. In seinem Alltag soll er künftig auf Simba bauen können, der zum Therapiebegleit- und später zum Assistenzhund ausgebildet wird. Als solcher kann er seinen Menschen vor Gefahren in Menschenmassen und im Straßenverkehr schützen, als Eisbrecher beim Zusammenkommen mit anderen Leuten dienen, für Ruhe in stressigen Situationen sorgen.
Schon am ersten Tag in der Hundeschule erwies sich Simba als neugieriger, gelehriger Schüler. Lernen kann er von Profis: Der gemeinnützige Verein TherapiehundeTeams (ThT) Kärnten bildet seit einem Vierteljahrhundert Mensch-Hunde-Teams aus.
Karitativ
Zum 25-jährigen Vereinsjubiläum im Vorjahr nahmen die TherapiehundeTeams Geld aus den Kurseinnahmen und sammelten zudem Spenden, um diesen Assistenzhund zu finanzieren. Karitatives Engagement ist dem Verein überhaupt ein großes Anliegen: Gerade erst haben ThT zwei Familien bei den Kosten am Schulanfang unterstützt.
Solche Hilfen soll es weiterhin geben; finanziert aus einem Teil der Kursgebühren. „Mensch & Hund im Dialog“ heißt der Kurs, der am 26. Oktober beginnt. „Im Mittelpunkt steht dabei, den eigenen Vierbeiner besser kennenzulernen, seine Signale zu verstehen und die Zusammenarbeit zu stärkten“, so ThT-Obfrau und Ausbildungsleiterin Cornelia Lorenz.
Ob ihr Hund als Therapiehunde geeignet ist oder was die virtuelle Leine und was der Sachkundenachweis ist, erfahren sie beim Verein TherapiehundeTeams Kärnten.
Nächster Termin für den bei Anschaffung eines Hundes verpflichtenden Sachkundenachweis: 14. November, 9 bis 13 Uhr, Kulturhaus Feistritz im Rosental.
Infos unter https://www.therapiehunde.org/
Stellvertreterin Elke Leitner, eine Psychologin, und die tierschutzqualifizierte Trainerin Patrizia Rafeiner gehören zum Team, das Mensch und Hund bis zur internationalen Begleithundeprüfung und in die Therapiehundeausbildung führt. Dazu gehören auch Einsätze in Pflegeheimen oder Schulen.
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