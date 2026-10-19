Tänzerin packt aus: „In Wien ist es mir zu klein“

Als Tänzerin Fuß zu fassen, ist bestimmt kein leichter Weg. Haben Sie keine Angst vor dem Risiko?

Mein größter Traum ist es, eines Tages tatsächlich mit einem internationalen Superstar auf Tour zu gehen. Genau darauf arbeite ich hin. Ich möchte irgendwann zurückblicken und sagen können, dass ich mich getraut habe, meinen Weg zu gehen. Natürlich ist es schwierig. Es gibt wahnsinnig viel Konkurrenz, und als Tänzerin wirklich davon leben zu können, ist nicht einfach. Gerade deshalb muss man an sich selbst und an seinen Weg glauben. Ich weiß, dass ich das machen will, und ich arbeite hart dafür.

Und wenn es mit der großen Karriere doch nicht klappt? Haben Sie einen Plan B?

Nein! Ich glaube, wenn ich einen Plan B hätte, wäre Plan A nicht meine Priorität. Gerade in kreativen Berufen musst du voll dahinterstehen. Ich habe so ein Vertrauen in mich selbst. Ich weiß, was ich machen möchte, und ich weiß, dass ich dafür arbeite.