Wegen Scooter erschrocken: Senior (90) gestürzt

Nach einem unbekannten E-Scooter-Lenker sucht die Polizei in Kufstein (Tirol). Ohne Licht fuhr er sehr knapp an einem Senior (90) vorbei, wodurch dieser erschrak. Beim darauffolgenden Sturz verletzte sich der 90-Jährige schwer.
Zu dem Unfall kam es bereits am vergangenen Mittwoch, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 90-Jährige spazierte gegen 18.15 Uhr in Kufstein in der Defreggerstraße in Richtung Krankenhaus. „Dabei kam ihm der Lenker eines E-Scooters ohne Beleuchtung entgegen und fuhr so knapp an ihm vorbei, dass er erschrak“, schildern die Ermittler der Polizei.
Paar leistete Erste Hilfe
Folglich kam der Senior zu Sturz und blieb am Boden liegen. Ein zufällig vorbeikommendes Paar entdeckte den 90-Jährigen und half ihm auf. Er zog sich bei dem Sturz mehrere Schürfwunden und eine schwere Verletzung an einem Bein zu.
Die Polizei bittet nun um etwaige Hinweise zu dem E-Scooter-Lenker, der das Weite suchte: 059133/7210
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