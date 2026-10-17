Wegen Scooter erschrocken: Senior (90) gestürzt

Zu dem Unfall kam es bereits am vergangenen Mittwoch, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 90-Jährige spazierte gegen 18.15 Uhr in Kufstein in der Defreggerstraße in Richtung Krankenhaus. „Dabei kam ihm der Lenker eines E-Scooters ohne Beleuchtung entgegen und fuhr so knapp an ihm vorbei, dass er erschrak“, schildern die Ermittler der Polizei.