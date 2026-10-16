No All-Clear
Boil-water advisory for drinking water must be extended
There is no all-clear for the Waldrandsiedlung neighborhood in Steyr. The boil-water advisory must be extended indefinitely. Earlier this week, enterococci were detected during a routine inspection of the elevated water tank.
In the Waldrandsiedlung neighborhood of Steyr, the three-minute boil-water advisory for drinking water remains in effect. After analyzing the most recent samples, the all-clear cannot be given. Enterococci were detected in the elevated water tank earlier this week. The cause of the contamination has not yet been determined. Steyr Municipal Utilities is once again personally informing residents in the affected area via flyers.
The water system in the affected area is now being disinfected with chlorine. As a result, the water may have a slight chlorine odor or taste for a period of several weeks. However, the low chlorine levels pose no health risk. The lifting of the boil-water order will be announced separately.
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