„Jeder Tropfen zählt“: Ob zu viel, oder zu wenig

Flaschen? Eine Abfüllfirma musste die Produktion heuer für ein halbes Jahr einstellen, weil durch die Trockenheit die Keimbelastung des Wassers durch die Landwirtschaft zu hoch war. Und die Bauern brachte die Dürre selbst an ihre Grenzen. Bei dem Thema Energie gab es ein spezielles Problem. „Unsere Atomkraftwerke brauchen Wasser zur Kühlung, da musste die Energieproduktion auch gedrosselt werden“, so Riou.