„Alle Aufenthaltstitel jetzt lückenlos überprüfen“

Wie berichtet, ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in der Causa wegen Bestechlichkeit, Vorteilsannahme und Missbrauch von Amtsgewalt. Im Fokus der Erhebungen stehen zwei Personen. Ein Mitarbeiter war vorübergehend in Haft und ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Die Vorgesetzte des Mannes wurde nach einer Hausdurchsuchung in der MA-35-Zentrale in der Dresdner Straße 93 vom Dienst freigestellt.