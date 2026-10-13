Wie Ärzte gegen die Gesundheitsmisere kämpfen

Auch geeignete Räume fehlen

Für den Standort mussten die Ärzte zweieinhalb Jahre suchen. Denn geeignete Räume sind eine weitere große Hürde, vor der die Ärzte stehen. PVEs brauchen wegen der größeren Teams deutlich mehr Platz als Einzelordinationen und müssen zusätzlich barrierefrei und gut erreichbar sein.

Die Vorteile der Primärversorgungseinheiten

Dennoch ist der Ausbau des Modells wichtig, vor allem um die Wiener Kliniken zu entlasten. Denn sobald der eigene Hausarzt nicht erreichbar ist, gehen viele Menschen direkt ins Spital. Dabei könnten die Beschwerden oft allgemeinmedizinisch abgeklärt werden. Hier setzen die Primärversorgungszentren an. Sie haben im Gegensatz zu klassischen Arztpraxen deutlich längere Öffnungszeiten und Patienten mit akuten Beschwerden können auch ohne Termin vorbeikommen.