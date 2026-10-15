Steiermark ist bei Kinderbetreuung Schlusslicht

Österreich hinkt bei der Kinderbetreuung im EU-Vergleich hinterher, die Zielvorgaben wurden verfehlt. Bis 2030 soll eine Betreuungsquote von 45 Prozent bei den 0- bis 2-Jährigen erreicht werden. Österreich liegt derzeit bei 36 Prozent – weit unter Ziel. Bei den 3- bis 5-Jährigen fehlt auch noch ein Prozentpunkt auf die erforderte Quote von 96 Prozent.

Besonders bittere Lage in der Steiermark

Innerhalb des Landes sieht es vor allem in der Steiermark nicht rosig aus. Die Betreuungsquote bei Kindern unter drei Jahren liegt bei 24 Prozent, bei den Kindern bis fünf Jahren sind es 89 Prozent – in jedem anderen Bundesland sind diese Zahlen höher.