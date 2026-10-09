Video Led to the Suspect
Used a Found ATM Card to Buy Cigarettes
The temptation to shop with someone else’s money was apparently too great for a man from Upper Austria. Instead of properly turning in a wallet he had found, he brazenly took out an ATM card and used it multiple times at a cigarette vending machine in Pregarten. However, that backfired.
Officers from the Pregarten Police Station were able to solve the crime thanks to extensive investigations and seized video footage.
A 22-year-old woman from Hagenberg had lost her wallet, including her ATM card, at the end of September. On October 4, however, she noticed several transactions in her banking app that had been made at a cigarette vending machine in Pregarten. It was initially unclear who had made these withdrawals.
Confession Made
However, thanks to video footage and the persistence of law enforcement, the case has now been solved. A 45-year-old man from Gutau is considered a suspect. He is alleged to have taken the 22-year-old’s wallet and used it to make purchases at the cigarette vending machine. When the man from the Mühlviertel region was confronted with the allegations, he confessed—he is being charged.
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