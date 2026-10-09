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Video führte zu Täter

Mit gefundener Bankomatkarte einkaufen gegangen

Oberösterreich
09.10.2026 19:51
(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Die Verlockung, mit fremdem Geld einzukaufen, war für einen Oberösterreicher offenbar zu groß. Anstatt eine gefundene Brieftasche korrekt abzuliefern, nahm er frecherweise eine Bankomatkarte heraus und bediente sich damit gleich mehrfach an einem Zigarettenautomaten in Pregarten. Das ging allerdings nach hinten los.

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Polizisten der Polizeiinspektion Pregarten gelang es nun dank umfangreicher Ermittlungen und sichergestellter Videoaufzeichnungen, eine Straftat aufzuklären.

Eine 22-jährige Frau aus Hagenberg hatte Ende September ihre Geldbörse samt Bankomatkarte verloren. Am 4. Oktober bemerkte sie aber in ihrer Banking-App mehrere Transaktionen, die bei einem Zigarettenautomaten in Pregarten gemacht worden waren. Wer diese Abhebungen veranlasst hatte, war zunächst unklar.

Geständnis abgelegt
Mithilfe von Videoaufnahmen und der Hartnäckigkeit der Exekutive gelang nun aber die Klärung. Als Verdächtiger gilt ein 45-Jähriger aus Gutau. Er soll die Geldbörse der 22-Jährigen an sich genommen und damit beim Zigarettenautomaten eingekauft haben. Als der Mühlviertler damit konfrontiert wurde, zeigte er sich geständig – er wird angezeigt.

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