Mit gefundener Bankomatkarte einkaufen gegangen

Geständnis abgelegt

Mithilfe von Videoaufnahmen und der Hartnäckigkeit der Exekutive gelang nun aber die Klärung. Als Verdächtiger gilt ein 45-Jähriger aus Gutau. Er soll die Geldbörse der 22-Jährigen an sich genommen und damit beim Zigarettenautomaten eingekauft haben. Als der Mühlviertler damit konfrontiert wurde, zeigte er sich geständig – er wird angezeigt.