Die Allianz der Sesselkleber

Am spektakulärsten ist das beim (noch) SPÖ-Chef Babler. Er wird wohl zurücktreten, aber halt nicht gleich, so eine Gage als Vizekanzler, die ist ja nicht übel, runde 20.000 Euro, da lebt es sich gar nicht schlecht. Und seine Ablöse hat er mit seinem statuarischen Haxelsteller-Trick (Mitgliederbefragung) so erschwert, dass sein potenzieller Konkurrent Gerhard Zeiler am liebsten in den USA bleiben würde.