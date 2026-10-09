Die Allianz der Sesselkleber

Wenn eine einst so staatstragende Partei wie die SPÖ bei 15 Prozent herumgrundelt und wenn die anderen Koalitionsparteien sich möglichst unauffällig verhalten, dann müsste man eigentlich erwarten: Das kann nicht gut gehen, das Land braucht eine klare Führung, da ist Neues angesagt.
Was aber passiert? Alle, die derzeit mit Macht ausgestattet sind, krallen sich an ihren Sesseln (und Gagen) fest, nur keine Änderungen, lautet das Motiv.
Am spektakulärsten ist das beim (noch) SPÖ-Chef Babler. Er wird wohl zurücktreten, aber halt nicht gleich, so eine Gage als Vizekanzler, die ist ja nicht übel, runde 20.000 Euro, da lebt es sich gar nicht schlecht. Und seine Ablöse hat er mit seinem statuarischen Haxelsteller-Trick (Mitgliederbefragung) so erschwert, dass sein potenzieller Konkurrent Gerhard Zeiler am liebsten in den USA bleiben würde.
Änderungen? Nicht bei uns! Die überwiegend aus dem öffentlichen Dienst stammenden Regierungsteams sind vor allem an einem interessiert: Dass sie ihre Posten und ihre Entschädigungen behalten.
Und fast schon zynisch will man dem tapferen Finanzminister Marterbauer den Problem-Rucksack umhängen, obwohl er mit einer Krebs-Therapie um sein Leben kämpft. Einen Plan B gibt es dabei nicht.
Was wird passieren? Wer nichts ändern will, wird zu Änderungen gezwungen. Spätestens 2027 wird vieles in diesem Land anders ausschauen. Ganz anders!
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