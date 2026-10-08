Die Freiheit im Käfig

In dieser Zeit also erzählte Danzer die Geschichte eines Mannes im Zoo. Vor einem Käfig mit dem Schild „Nicht füttern und nicht reizen, da sehr wild“ standen zahlreiche ratlose Menschen. Also fragte der Mann den Wärter: „Wie heißt denn dieses Tier? Das ist die Freiheit, sagte er zu mir, die gibt es jetzt so selten auf der Welt, drum wird sie hier für wenig Geld zur Schau gestellt.“ Doch im Käfig war nichts zu sehen, er war leer. „Das ist ja grade – sagte er – der Gag! Man sperrt sie ein, und augenblicklich ist sie weg! Die Freiheit ist ein wundersames Tier, und manche Menschen haben Angst vor ihr. Doch hinter Gitterstäben geht sie ein, denn nur in Freiheit kann die Freiheit Freiheit sein.“