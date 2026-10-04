Belgisches Vorbild für die Grazer Stadtplanung

Zwischen Skepsis und Stadt der Zukunft

Könnte ein solcher Plan in Graz funktionieren, wo Parkplätze im Zentrum, Baustellen und hohe Öffi-Ticketpreise Dauerthemen sind? „Man kann sich Ideen abschauen“, sagt Schwentner. Fest steht für sie: „Eine Stadt der Zukunft muss lebenswert sein. Das heißt öffentlicher Raum, es braucht schattige Plätze, weniger Luftverschmutzung ...“ Der Radfahreranteil in Graz liegt bei 19 Prozent, Schwentner möchte ihn weiter erhöhen. Die Möglichkeit, das Auto zu nutzen, müsse bei Bedarf bestehen, versichert sie. An den hohen Öffi-Preisen könne sie nicht schrauben, erklärt sie. Diese sind an den steirischen Verbundtarif gebunden.