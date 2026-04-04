Herbert Haupt and His Three Resurrections

A yellow villa with apple trees and a fish pond in Spittal an der Drau. “Vice-Chancellor Herbert Haupt” is written on a brass plaque right in the entryway; the arrow points toward the kitchen. “My former press secretary Gerald Grosz saved that when it was taken down in Vienna,” explains the former FPÖ Minister of Social Affairs and Women’s Issues. Haupt was also briefly party leader in 2002.