The Big Interview
Herbert Haupt and His Three Resurrections
A plane crash, a diving accident, rabies, lung cancer, heart surgeries, dialysis—Herbert Haupt (78) has survived it all. The former Vice-Chancellor and Minister of Social Affairs speaks with Conny Bischofberger about his greatest fear, scars, and near-death experiences, but also about incredible luck and the Easter celebrations of his childhood.
A yellow villa with apple trees and a fish pond in Spittal an der Drau. “Vice-Chancellor Herbert Haupt” is written on a brass plaque right in the entryway; the arrow points toward the kitchen. “My former press secretary Gerald Grosz saved that when it was taken down in Vienna,” explains the former FPÖ Minister of Social Affairs and Women’s Issues. Haupt was also briefly party leader in 2002.
In the living room, Ingrid Haupt has set the table for Easter. Yellow tea lights, green napkins, palm-shaped decorations. One of the painted eggs reads: “The woman of life is not the girl Friday.” In the display case behind it stand surely a hundred miniature owls.
Then the man with the furrowed face and a mischievous smile sits across from me over coffee and cake. He is 78 and looks fresh. Remarkable given his history of misfortune and illness. It reads more like the screenplay for movies such as “Unbreakable,” where Bruce Willis is the sole survivor of a train wreck, or “I Am Legend,” in which Will Smith plays the last survivor after a global pandemic.
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