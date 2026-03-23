Das sind die Anforderungen für ÖSV-Trainerposten

Hütter galt als Fürsprecherin von Assinger. „Ich habe gewisse Tatsachen, die ich so empfunden habe, ausgesprochen. Es ist schade, dass er geht. Ich verstehe ihn aber auch.“ Assinger habe eine gute Arbeit gemacht, sagte Mirjam Puchner. „Er hat auch kritische Worte gefunden, aber mit dem muss man als Sportler umgehen und das richtig einordnen können“, meinte die Abfahrerin. „Man muss ein großes Dankeschön anbringen, ich hatte ihn schon im Europacup. Er hat uns angetrieben.“ Leicht zu ersetzen werde Assinger nicht, meinte Nina Ortlieb: „Wir kennen den Roland schon sehr lange, er hat sehr viele gute Seiten. Ich traue es Christian Mitter aber zu, einen passenden Nachfolger zu finden.“