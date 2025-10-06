Simone Lugner: „Kein Mann kommt an meine Kassa!“

Wenn’s ums Geld geht, versteht Simone Lugner (43) keinen Spaß! Bei einer Frauenveranstaltung in Wien sorgte die Witwe von Baulöwe Richard Lugner (91) mit klaren Worten für Aufsehen: „Ich möchte nie wieder in einer Beziehung finanziell abhängig sein – kein Mann darf die Hand auf meiner Kassa haben!“
Was viele nicht wissen: Simone, die sonst eher durch Society-Auftritte Schlagzeilen macht, ist ein echter Finanzfuchs! „Schon nach der Schule hab ich die staatliche Altersvorsorge links liegen lassen und mich direkt mit Aktien beschäftigt“, erzählte sie.
Sogar ihr verstorbener Mann Richard habe sie oft um Rat gefragt. „Wir haben uns viel über Wirtschaft unterhalten. Als Porsche damals neu an die Börse ging, wollte ich investieren, er nicht. Die Aktie stieg rasant, und er ärgerte sich.“
Unabhängigkeit ist ihr heilig
Die Witwe weiß, wovon sie spricht. Auf Instagram sehe sie ständig Werbung für Finanzkurse für Frauen, sagte sie – und habe erst spät verstanden, wie wichtig die sind: „Viele Frauen stehen noch immer im Schatten ihrer Partner und kümmern sich nicht um ihre Finanzen. Ich will das anders machen!“
Ihr Motto: Zweisamkeit ja – Abhängigkeit nein.
Neben Simone Lugner waren auch Miss-Earth-Organisatorin Melanie Gassner, Schauspielerin Enya Rock und Saxolady Daniela Krammer unter den Gästen der Finanzberatung Valued ASSET. Thema des Abends: Vorsorge, Vermögen, Verantwortung. Doch der lauteste Applaus gehörte eindeutig Simone – für ihren Satz, der vielen Frauen Mut machte.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.