Interview with Hacker
Guest patient dispute: No solution before 2028!
In an interview with the Krone newspaper, Vienna's City Councilor for Health Peter Hacker (SPÖ) loses his temper in the dispute over guest patients – especially those from Lower Austria. A solution before 2028 is not in sight. Vienna also no longer wants to sign the next fiscal equalization agreement. The fact that the chancellor wants to cut medical care for asylum seekers is the last straw.
Krone: Mr. Councilor, what do you think is more absurd: the Villach Carnival or Austrian domestic politics itself?
Peter Hacker: I don't watch the Villach Carnival. I'm an "anti-cabaret artist." But I agree that the world as a whole has become crazier. Crazy. In both senses of the word. And that unsettles many people.
