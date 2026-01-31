Why are you saying that, Mr. Marterbauer?

When the security gate at the Palais Questenberg-Kaunitz in Vienna's Johannesgasse opens on Friday afternoon, Chancellor Christian Stocker has just finished his "address to the nation." "I didn't watch it live," Markus Marterbauer admits openly as we sit opposite each other later under the baroque frescoes in his office, "I think it was more of a party leader's speech." His predecessor's borrowed Prachensky painting in red and blue still hangs on the wall, but two framed photos next to the bookcase catch the eye. The upper one shows the Hocharn in the Rauris Valley, the lower one shows an ibex basking on a rock, with the glacier lake in the background. "We worked our way up to 40 meters to get close to the ibex," says the minister, who loves mountaineering with his children (18 and 21). Marterbauer is wearing his usual red tie and that mischievous smile, and there is green tea in his cup.