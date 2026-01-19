Lilli Hollein zeigt ganz schön viel Theater im MAK

Dazu gibt es künstlerische Einzelpositionen – vornehmlich von Künstlerinnen. Gleich im Februar gibt die 1939 geborene österreichische Textilkünstlerin Ursi Fürtler Einblicke in ihre Arbeiten. Mit „Schaufenster des Alltags“ ist ab April das Werk der Fotojournalistin Barbara Pflaum zu sehen, die das Wien der 1950er und 60er Jahre einfing. Die Schau „Bild und Ton“ widmet sich ab April dem Werk der Josef Hoffmann-Schülerin Vally Wieselthier, eine der zentralen Künstlerinnen der Wiener Werkstätten. Die aus Odessa stammende Malerin Kateryna Lysovenko zeigt ab September „Borderland“.