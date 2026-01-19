Vorteilswelt
Angewandte Kunst

Lilli Hollein zeigt ganz schön viel Theater im MAK

Kultur
19.01.2026 18:00
Theatermacher Christoph Schlingensief widmet das MAK in Zusammenarbeit mit den Wiener Festwochen ...
Theatermacher Christoph Schlingensief widmet das MAK in Zusammenarbeit mit den Wiener Festwochen und den Berliner Festspielen eine Werkschau. Zu sehen sind Arbeiten wie „The African Twin Towers“ (Videostill im Bild)(Bild: © Aino Laberenz)
Porträt von Judith Belfkih
Von Judith Belfkih

Das Museum für angewandte Kunst (MAK) am Wiener Stubenring stellt seine Schausammlung neu auf und verknüpft Alltagsdesign mit Bühnenräumen. Highlight ist die Juwelierskunst-Schau im Sommer.

0 Kommentare

Das Theater ins Museum zu holen, ist das kuratorische Gebot der Stunde: In diesem Jahr haben gleich drei Ausstellungen im MAK Bezüge zur Bühne. So porträtiert Direktorin Lilli Hollein ab Mai Theatermacher Christoph Schlingensief und zeigt ausgewählte Installationen des 2010 verstorbenen Aktionisten. Ab Mai sind Arbeiten von Thomas Demand zu sehen, der historische Bühnenbilder mit Fotografie neu erschließt.

Für die zentrale Schau im Herbst hat Hollein die Bühnenbildnerin Anna Viebrock eingeladen, mit „Vor Einbruch der Dunkelheit“ die Wiener Wohnkultur der Zwischenkriegszeit in Szene zu setzen.

Gustav Klimts Werkzeichnung „Erfüllung“ ist ab Februar im MAK zu sehen
Gustav Klimts Werkzeichnung „Erfüllung“ ist ab Februar im MAK zu sehen(Bild: Georg Mayer)
Erste neue Ausstellung im Jahr 2026: Felix Lenz Essay-Film „Brute Force“
Erste neue Ausstellung im Jahr 2026: Felix Lenz Essay-Film „Brute Force“(Bild: © Felix Lenz)
Der Wiener Keramikerin Vally Wieselthier ist ab April eine Schau gewidmet
Der Wiener Keramikerin Vally Wieselthier ist ab April eine Schau gewidmet(Bild: MAK)
Mit „Schaufenster des Alltags“ sind ab April Arbeiten der Fotojournalistin Barbara Pflaum zu ...
Mit „Schaufenster des Alltags“ sind ab April Arbeiten der Fotojournalistin Barbara Pflaum zu sehen(Bild: Barbara Pflaum)
Glanzvolle Scha um Sommer u.a. mit dem „Collier Zip“ aus der Van Cleef & Arples Collection
Glanzvolle Scha um Sommer u.a. mit dem „Collier Zip“ aus der Van Cleef & Arples Collection(Bild: © Van Cleef &amp; Arpels Collection)

Jenseits davon konzentriert sich das Museum am Stubenring, das sich 2025 über 16 Prozent mehr Besucher freuen konnte, auf die Neuaufstellung der Schausammlung: „Atmosphärische Erlebnisräume“ verspricht ab Februar der Bereich „Wien 1900 – Alltag. Gesamtkunstwerk“ in der künstlerischen Konzeption von Markus Schinwald. Neu präsentiert werden ab März auch Textilien und Teppiche.

Dazu gibt es künstlerische Einzelpositionen – vornehmlich von Künstlerinnen. Gleich im Februar gibt die 1939 geborene österreichische Textilkünstlerin Ursi Fürtler Einblicke in ihre Arbeiten. Mit „Schaufenster des Alltags“ ist ab April das Werk der Fotojournalistin Barbara Pflaum zu sehen, die das Wien der 1950er und 60er Jahre einfing. Die Schau „Bild und Ton“ widmet sich ab April dem Werk der Josef Hoffmann-Schülerin Vally Wieselthier, eine der zentralen Künstlerinnen der Wiener Werkstätten. Die aus Odessa stammende Malerin Kateryna Lysovenko zeigt ab September „Borderland“.

Kostbare „Glanzstücke“ verspricht dazu im Sommer eine 500 Exponate umfassende Ausstellung von Juwelierskunst aus dem MAK und der Pariser Sammlung Cleef & Arples.

