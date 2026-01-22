Vorteilswelt
Kitzbühel 2026

Popsängerin Rita Ora kommt zum Hahnenkamm

Adabei Österreich
22.01.2026 06:00
Ein echter Superstar, der sich in Österreich sehr wohl zu fühlen scheint: Rita Ora soll in ...
Ein echter Superstar, der sich in Österreich sehr wohl zu fühlen scheint: Rita Ora soll in Kitzbühel singen und wird im Sommer nach Wien kommen.(Bild: AP/Danny Moloshok/Invision)
Porträt von Kalman Gergely
Von Kalman Gergely

Rita Ora dürfte es bei uns in Österreich ganz besonders gut gefallen! Nach ihrem Ischgl- und vor ihrem Donauinsel-Open-Air-Auftritt soll der britische Popstar bereits diesen Samstag beim 86. Hahnenkammrennen in Kitzbühel auftreten. 

Sie dürfte an Österreich einen echten Narren gefressen haben – was man Rita Ora nicht verübeln kann, schließlich hat unser Land ja auch einiges zu bieten. In die Berge verschlug es den britischen Popstar erst Ende November, als sie in Ischgl mit einem fulminanten Auftritt beim „Top of the Mountain Opening Concert“ die aktuelle Skisaison einläutete.

Rita Ora eröffnete die Saison in Ischgl.
Rita Ora eröffnete die Saison in Ischgl.(Bild: Babirad Picture)

Und weil das offenbar so schön war, ließ die frohe Botschaft nicht lange auf sich warten: Am 23. Juli wird die Sängerin im Rahmen des Donauinsel Open Air ein echtes Hit-Feuerwerk zünden.

Ein Überblick
In Kitzbühel jagt ein Society-Event das andere
20.01.2026

Einige ausgewählte VIPs müssen sich aber gar nicht bis zum Sommer gedulden, um in den musikalischen Genuss zu kommen, denn Rita Ora soll bereits dieses Woche nach Österreich zurückkehren.

Wie es die Spatzen von der Streif pfeifen und somit ein Jahr für Jahr bis zum letzten Augenblick gut gehütetes Geheimnis lüften, soll die Künstlerin diesen Samstag als Stargast der legendären Kitz Race Party beim 86. Hahnenkammrennen auftreten.

