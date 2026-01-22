Popsängerin Rita Ora kommt zum Hahnenkamm

Einige ausgewählte VIPs müssen sich aber gar nicht bis zum Sommer gedulden, um in den musikalischen Genuss zu kommen, denn Rita Ora soll bereits dieses Woche nach Österreich zurückkehren.

Wie es die Spatzen von der Streif pfeifen und somit ein Jahr für Jahr bis zum letzten Augenblick gut gehütetes Geheimnis lüften, soll die Künstlerin diesen Samstag als Stargast der legendären Kitz Race Party beim 86. Hahnenkammrennen auftreten.