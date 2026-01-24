Vorteilswelt
Biathlon in Nove Mesto

Hauser/Eder belegen im Single-Mixed Rang sieben

Wintersport
24.01.2026 14:37
Lisa Hauser (im Bild) und Simon Eder belegten im Single-Mixed Platz acht.
Lisa Hauser (im Bild) und Simon Eder belegten im Single-Mixed Platz acht.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das ÖSV-Duo Lisa Hauser und Simon Eder hat am Samstag beim Biathlon-Weltcup in Nove Mesto im Single-Mixed-Bewerb Rang sieben belegt. 

0 Kommentare

Nach zehn Nachladern betrug ihr Rückstand auf die Podestplätze rund eine Minute, die überraschend siegreichen Deutschen Marlene Fichtner/Leonhard Pfund (4 Nachlader) lagen 1:17,9 Min. vor ihnen. 

Anschließend ging auf der letzten Station vor den Winterspielen in Italien auch noch der Olympia-Bewerb Mixed-Staffel in Szene.

