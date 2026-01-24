Hauser/Eder belegen im Single-Mixed Rang sieben

LIVE: Showdown! Jan Hörl kämpft um Edelmetall
Skiflug-WM im Ticker
Das ÖSV-Duo Lisa Hauser und Simon Eder hat am Samstag beim Biathlon-Weltcup in Nove Mesto im Single-Mixed-Bewerb Rang sieben belegt.
Nach zehn Nachladern betrug ihr Rückstand auf die Podestplätze rund eine Minute, die überraschend siegreichen Deutschen Marlene Fichtner/Leonhard Pfund (4 Nachlader) lagen 1:17,9 Min. vor ihnen.
Anschließend ging auf der letzten Station vor den Winterspielen in Italien auch noch der Olympia-Bewerb Mixed-Staffel in Szene.
