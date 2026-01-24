Mozart feiert Geburtstag und lädt alle Wiener ein

Anstoßen auf Amadé

Das Haus in der Domgasse 5, wo er drei Jahre lang wohnte und etwa die „Hochzeit des Figaro“ komponierte, ist die einzige erhaltene von 14 (!) Wiener Wohnungen Mozarts. Neben der Dauerausstellung im historischen Ambiente wird am Samstag und Sonntag volles Programm geboten. Schon ausgebucht ist allerdings ein Konzert, in dem Starsopranistin Ildikó Raimondi drei große Gesangs-Zukunftshoffnungen präsentiert, die bei ihr studieren.