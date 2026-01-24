Vorteilswelt
Mozart feiert Geburtstag und lädt alle Wiener ein

Wien
24.01.2026 11:00
Am Samstag dominieren Programmpunkte für erwachsene Mozartfans, der Sonntag ist vor allem für ...
Am Samstag dominieren Programmpunkte für erwachsene Mozartfans, der Sonntag ist vor allem für Familien mit Kindern gedacht.
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

Im Mozarthaus in der Domgasse, der einzig erhaltenen Wohnung des Musikgenies, wird Geburtstag gefeiert: Kurz vor Mozarts 270er steht ein Wochenende voller Veranstaltungen für Groß und Klein bei freiem Eintritt auf dem Programm, bei dem sich vor allem Wiener eingeladen fühlen sollen.

Dass Wolfgang Amadeus Mozart am 27. Jänner (1756) geboren wurde, trifft sich gut: Ende Jänner sind die Touristenströme in Wien ein bisschen weniger dicht – und bieten damit für die Wien Holding als Betreiber des Mozarthauses den willkommenen Anlass für eine „herzliche und besondere Einladung an alle Wiener sowie Besucher aus der Region, „ihr“ Mozarthaus – eine zentrale Stätte des Wiener Kulturerbes – (neu) zu entdecken“.

Anstoßen auf Amadé
Das Haus in der Domgasse 5, wo er drei Jahre lang wohnte und etwa die „Hochzeit des Figaro“ komponierte, ist die einzige erhaltene von 14 (!)  Wiener Wohnungen Mozarts. Neben der Dauerausstellung im historischen Ambiente wird am Samstag und Sonntag volles Programm geboten. Schon ausgebucht ist allerdings ein Konzert, in dem Starsopranistin Ildikó Raimondi drei große Gesangs-Zukunftshoffnungen präsentiert, die bei ihr studieren.

Auch so bleibt der Samstag als Besuchstag aber noch attraktiv genug: Neben Gratis-Führungen zwischen 10 und 19 Uhr lädt die Sektkellerei Szigeti zwischen 12 und 18 Uhr zur Verkostung von eigens ersonnenen „Mozart-Sekt-Spezialitäten“. Am Sonntag werden sich Familien umso wohler fühlen: Außer mit einem Bastelprogramm werden die jungen Besucher um 10:30 und 14:30 auch mit Kinderkino-Vorstellungen unterhalten.

Wien
