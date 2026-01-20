„Idomeneo“: Feiert man jetzt so Mozart in Wien?

Bernard Richter spielt Kretas König Idomeneo klug und eindrucksvoll, aber mit Koloraturen seiner Bravourarie „Fuor del mar“ kämpft er. Kate Lindseys dunkler Mezzo bleibt als Idamante Höhen und Tiefen ihres Liebeslebens schuldig. Eleonora Burattos Elettra, deren Liebe zu Idamante immer wieder enttäuscht wird, bleibt in ihren Arien – und nicht nur in der berühmten Nummer „D’Oreste, d’Ajace“ in oberflächlichem Theater stecken. Feiert man jetzt so Mozart in Wien?