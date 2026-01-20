Naturhistorisches Museum will Gästen mehr bieten

Vom großen Umbau bleibt zumindest der Lift

Das Geld braucht Direktorin Katrin Vohland für ihr ambitioniertes Programm: Bei der Erneuerung aller Säle ist heuer die Vogelsammlung dran, dazu kommen mehrere Sonderausstellungen. Die große Frühjahrsausstellung widmet sich dem 150-jährigen Jubiläum der Museumssammlung und stellt dabei auch die Frage nach der historischen Verantwortung, vom Kolonialismus bis zur NS-Zeit. Im Narrenturm, der schon im letzten Jahr mit seiner „Safe Sex“-Schau nachhaltig zu den Besucherzahlen beitrug, steht ab Sommer eine schaurige Ausstellung zu den Folgen von Stromunfällen an.