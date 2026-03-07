Heiße Flirts werden gefährlich in Serie „Vladimir“

Erfrischend rasch wird in die Handlung eingestiegen, schon in den ersten Minuten sind wir mitten drin im Uni-Skandal. Oscar-Preisträgerin Rachel Weisz scheint die namenlose Protagonistin wie auf den Leib geschrieben und sie führt uns flott und locker durch die Handlung mittels eines nicht mehr ganz taufrischen Kniffs: Sie adressiert das Publikum immer wieder direkt. Dadurch fühlen wir uns ihr rasch nah und leiden mit, wenn sie von einem Fettnäpfchen ins nächste tritt beim Versuch, sowohl ihrem Mann (köstlich: John Slattery) zu helfen, als auch an ihren Schwarm heranzukommen.