Extremraser muss halbes Jahr länger hinter Gitter

Irrsinnige Verfolgungsjagd

Alles hatte begonnen, als ihn eine Zivilstreife wegen einer überfahrenen Sperrlinie aufhalten wollte. Das passte dem jungen Linzer aber nicht in den Kram – er hatte sich nämlich bereits mehrere Verfolgungsjagden mit der Polizei geliefert, schon lange keinen Führerschein mehr, und war mit den Kennzeichen seiner Mutter unterwegs, die er auf seinem nicht zugelassenen 3er-BMW montiert hatte. Vor seiner damals minderjährigen Ex-Freundin am Beifahrersitz wollte er sich wohl auch keine Blöße geben, also stieg er kräftig aufs Gas und raste auf die A8 in Richtung Passau, die Polizei auf den Fersen.