Those who don't come will pay
70 euros per person! Restaurant owners charge extra fee
No cancellation, no mercy: anyone who reserves a table at the Alma Soulfood restaurant in Flachau and then simply doesn't show up still has to pay – 70 euros per person! The restaurateurs want to shake up disrespectful guests and hope that many others will follow suit.
"It's bad manners, annoying, and simply disrespectful!" Tina Schumacher and Stephan Wieland from Salzburg have had enough – and have established clear rules at their recently opened Alma Soulfood restaurant.
