Mehr Tote, mehr Unfälle auf Straßen und Autobahnen

Mit einer tragischen Bilanz über das Vorjahr musste die Tiroler Polizei am Mittwoch vor die Medien treten. Tragisch deshalb, weil sich die Zahl der bei Verkehrsunfällen tödlich Verletzten um elf Personen bzw. 34,4 Prozent von 32 im Jahr 2024 auf 43 im Vorjahr erhöht hat.